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Всемирный банк прорабатывает выделение Беларуси финансирования для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк прорабатывает выделение Беларуси финансирования для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в представительстве ВБ в Беларуси.


"Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы, связанные с распространением COVID-19. В настоящее время правительство, ООН и Всемирный банк совместно работают над планированием, финансированием, а также над закупкой предметов медицинского назначения", - отметили в представительстве.

При этом, как уточнили в ВБ, возможные объемы и сроки финансирования на данный момент еще обсуждаются, пишет БелТА.


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Фото: РЕЙТЕР
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