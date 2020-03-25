Всемирный банк прорабатывает выделение Беларуси финансирования для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в представительстве ВБ в Беларуси.





"Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы, связанные с распространением COVID-19. В настоящее время правительство, ООН и Всемирный банк совместно работают над планированием, финансированием, а также над закупкой предметов медицинского назначения", - отметили в представительстве.

При этом, как уточнили в ВБ, возможные объемы и сроки финансирования на данный момент еще обсуждаются, пишет БелТА.



