Все участники госпереворота в Судане задержаны

Все причастные к попытке государственного переворота в Судане задержаны. В данный момент их допрашивают, передает ТАСС.
"Силовые структуры и военные предотвратили сегодня на рассвете попытку государственного переворота. Ситуация находится под контролем, все зачинщики арестованы. В отношении них начато расследование", – отмечается в заявлении президиума правительства страны, на которое ссылается Sudan News Agency.
Согласно информации телеканала Al Arabiya, группа офицеров бронетанковых войск из числа сторонников экс-главы страны Омара аль-Башира подняла примерно в 03:00 (04:00 по минскому времени) бунт и намеревалась захватить власть в Судане. Во главе заговорщиков, в числе которых также были военнослужащие из десантных и инженерных войск, стоял генерал-майор Абдель Баки Бакрауи.
Армейское командование владело информацией о готовящемся перевороте и уже некоторое время наблюдало за его зачинщиками. Путчисты планировали взять под арест членов совета и высшего командного состава ВС, а также попытались захватить здание государственной радиостанции, однако осуществить это им не удалось. Последним очагом сопротивления заговорщиков был штаб бронетанковых войск. Забаррикадировавшись там, они отказывались сдаваться. По последним сведениям Al Arabiya, недавно они согласились сложить оружие.
В настоящий момент обстановка в суданской столице спокойная. Все дороги разблокированы, и проблем с передвижением транспортных средств нет. В штатном режиме работают госучреждения и магазины.
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