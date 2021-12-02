Все точно будут довольны! Выбираем подарки на Новый год индивидуально для каждого знака зодиака

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Начнем с воздушных знаков:
• хорошая книга, ежедневники и планеры, канцелярия
• устройства, позволяющие оставаться на связи, а также аксессуары для них
• обучающие курсы, мастер-классы
• путешествия (в том числе на машине), походы, вечеринки с друзьями⠀
Весы тоже очень общительны, но здесь уклон будет в эстетику и искусство.
• билеты в театр, на выставку, светское мероприятие
• сертификат на парный мастер-класс (например, на урок танцев)
• украшения или шопинг (да-да, для мужчин тоже шопинг может быть актуальным, главное выберете нужное направление)
• косметические процедуры, spa, массажи (и важно, чтобы место было красивым!)
• всё по теме творчества (это может быть, например, как готовая картина, так и сертификат на мастер-класс)⠀
Чтобы Водолей был доволен, включаем фантазию на полную! Эти ребята любят сюрпризы.
• смартфоны, лэптопы, планшеты, умные часы, регистраторы, робот-пылесосы – тема техники здесь максимально актуальна. Не забудьте учесть, чтобы все функции устройства были максимально новыми
• подарки по теме воздуха и скоростных видов спорта: прыжок с парашютом (аэротруба), сноуборд, велосипед/ролики/коньки
• необычные подарочные боксы, сочетающие в себе сразу несколько увлечений Водолеев
• неординарные украшения, предметы гардероба, которые выделят будущего владельца из толпы
Представители огненной стихии оценят заметные и яркие подарки! Чтобы ощущение праздника и радости появилось у получателя, не забудьте про упаковку – она точно должна быть красивой и интригующей.
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Овен один из самых горячих знаков. Тут нужны эмоции, драйв и, конечно, сюрпризы.
• спорт и экстрим! Это может быть как одежда и снаряжение для спорта, так и билеты на бокс, гонки или просто сертификат на фитнес
• оружие, ножи, вся тема колюще-режущих
• поход в мясной ресторан
• огненные подарки в прямом смысле этого слова - салюты, файер-шоу, свечи
• поход в бани, сауны, различные направления массажей
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Для Льва всё должно быть по-королевски. Даже если ваш подарок небольшой или просто сертификат, но упаковать нужно обязательно!
• все теме красоты: массажи, уходовые процедуры и косметика, парфюм
• ювелирные украшения, эффектные аксессуары и наряды
• билеты в театр, на концерт или открытие ресторана
• фотосессия, где Лев сможет почувствовать себя звездой под прицелом камеры, а потом гордиться красивым собой на снимках⠀
Стрелецы главные оптимисты и авантюристы огненной тройки оценят подарки по теме приключений и элитарности.
• билеты в новые, неизведанные Стрельцами места.
• стрельба из лука, поездка на лошади
• обучающие курсы (желательно по иностранным темам или раскрывающие новые горизонты для Стрельца)
• интеллектуальные игры: как настольные, так и квесты
• эксклюзивные или созданные индивидуально под человека вещи
Представители земной стихии оценят практическую составляющую подарка. Безделушки здесь вряд ли растопят сердце. Кстати, именно они чаще других озвучивают, что им дарить, чем значительно упрощают процесс выбора.
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Телец – эстет с чутьем на качество. Если сомневаетесь, лучше дарите им деньги или сертификаты.
• подарки, ублажающие вкусовые рецепторы: походы в ресторан, бутылка хорошего вина
• парфюм, косметика, аромадиффузоры для дома
• цветы (подойдут и в букетах, и в горшках! И даже из конфет, сыра, кофе или чая)
• текстиль (но обязательно хорошего качества, вы же помните?)
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Дева педантична и экономна. Только она знает лучше других, какой подарок хотелось бы, поэтому конверт с деньгами тут, как и у Тельцов, будет к радости будущего обладателя.
• аксессуары: украшения (пусть и бижутерия, но высокого качества), ремни, перчатки, шарфики, сумочки… все эти прекрасные детали, которые дополняют образ и которые так любит Дева
• ежедневники, блокноты, органайзеры для наведения порядка
• сертификаты на йогу, фитнес, ретриты, оздоравливающие организм процедуры, а некоторые порадуются и абонементам на медицинское обследование
• вещи, которые могут попасть в коллекцию Девы – будь то чай, или статуэтки слонов из разных стран
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Козерога порадует качественный и престижный, пропитанный благородством подарок. Можно без блесток и мишуры, это ни к чему, лучше вложите побольше в сам подарок.
• брендовые украшения и вещи
• всё, что может пригодиться для выстраивания тайм-менеджмента
• изделия, содержащие или состоящие полностью из камня, горных пород или дерева
• все по теме гор: начиная от горных видов спорта, заканчивая покорением Эльбруса
Для представителей водной стихии будет важна именно эмоциональная составляющая подарка.
Раки очень ценят семью и традиции. Будем опираться на эти два фундамента при подготовке подарка.
• любые детали для уюта в доме Рака: рамочки, альбомы, подушки, одеяла, домашний текстиль, вазы, бокалы, подсвечники и прочие милые сердцу вещицы
• помощники по дому тоже будут очень кстати (мультиварки, новомодные средства для уборки, домашний кинотеатр для просмотра фильмов всей семьей…)
• коллекционные вещи, которые могут стать семейными реликвиями
• любые подарки сделанные своими руками!
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Скорпионам подавай эмоции бурляще-кипящие!
• порадуют подарки с романтическим подтекстом: красная помада, кружевное белье, парфюм.
• сертификат на создание татуировки
• украшения с двойным смыслом
• всё по теме тайн, магии, эзотерики
• экстремальные, захватывающие дух развлечения
• экзотические уходовые процедуры: иглоукалывания, антицеллюлитные программы, пиявки...
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Мечтательные и чувствительные Рыбы ждут чего-то волшебного от подарка, поэтому при подготовке придется стать немного волшебником.
• любые подарки связанные с водой: будь то абонемент в бассейн, SPA или просто золотая рыбка в аквариуме. А лучше – круиз на лайнере
• материалы для творчества (краски, кисти или готовые картины). Темы фотографии и кино, фэнтези здесь также можно раскрыть на полную, ведь это мир фантазий, который так вдохновляет Рыбку
• билеты на балет, в оперу, филармонию или концерт любимого исполнителя
• сертификат на винный мастер-класс или курсы сомелье
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Теперь у вас есть подсказки, как выбрать удачный подарок. Дерзайте!