Минэнерго: временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска

– проинформировали в Минэнерго.Также в ведомстве отметили, чтоПо информации министерства, на данном этапе предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора (вплоть до нулевой) для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний – это и происходит на станции сейчас.