Слова ведомства передает БЕЛТА.
«Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск», – проинформировали в Минэнерго.
Также в ведомстве отметили, что «все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме».
По информации министерства, на данном этапе предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора (вплоть до нулевой) для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний – это и происходит на станции сейчас.
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Минэнерго: временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ