Областное собрание делегатов ВНС прошло в Гродно

Если говорить об итогах года, то Гродненщине есть чем гордиться. В непростых условиях пандемии регион не допустил падения экономики, достигнув показателя по ВВП на уровне 100,1% к уровню 2019 года. Если сферы услуг и транспорта по понятным причинам сработали в минус, то благодаря росту в сельском хозяйстве, торговле и промышленности удалось избежать негативных результатов. В целом же за прошедшую пятилетку промышленность приросла на 12%, сельское хозяйство – на 14%, ВВП области прибавил 5%.Говоря о перспективах дальнейшего развития,таким образом обозначил основные приоритеты, на основании которых будет оцениваться каждая инициатива:Владимир Караник назвал предложенную для обсуждения в кругу делегатов программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку в разрезе региона достаточно амбициозной: более чем в 1,5 раза планируется увеличить уровень заработной платы, во столько же должны вырасти доходы областного бюджета. Достигнуть этого предполагается улучшением бизнес-климата и стимулированием предпринимательской активности. Здесь нужен диалог с делегатами, которые достигли успеха в организации собственного дела в разных отраслях.Необходимо принять во внимание и мнения участников собрания, готовых понимать острые вопросы. Как, например,Поднимать наболевшие вопросы готовы не только опытные специалисты своего дела, но и молодежь. 21-летняяпоедет на Всебелорусское народное собрание, чтобы обратить внимание авторитетного собрания на темы, которые сейчас волнуют молодежь:Судя по составу участников встречи, каждый из которых является признанным авторитетом в своей отрасли, без внимания на Всебелорусском народном собрании не останется ни один аспект жизнедеятельности государства. Вот ивозлагает большие надежды на предстоящий народный форум:Министр экономики Александр Червяков озвучил перед присутствующими программу социально-экономического развития на 2021–2025 годы. Он подчеркнул, что презентованный вариант не является окончательным, и предложил регионам создать аналогичные собственные локальные программы, которые учитывали бы местную специфику и позволили бы дифференцированно подойти к процессу повышения их привлекательности для жизни, работы и бизнеса.