Областное собрание делегатов ВНС прошло в Гродно

Результаты социально-экономического развития Гродненщины по итогам минувшей пятилетки, а также дальнейшие планы, касающиеся роста благосостояния жителей региона и страны, социальной сферы и экономики до 2025 года обсудили сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания. На встрече присутствовало около 130 участников, каждый из которых пришел с конкретными идеями и предложениями. В ней также приняли участие первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков и министр экономики Александр Червяков.
Если говорить об итогах года, то Гродненщине есть чем гордиться. В непростых условиях пандемии регион не допустил падения экономики, достигнув показателя по ВВП на уровне 100,1% к уровню 2019 года. Если сферы услуг и транспорта по понятным причинам сработали в минус, то благодаря росту в сельском хозяйстве, торговле и промышленности удалось избежать негативных результатов. В целом же за прошедшую пятилетку промышленность приросла на 12%, сельское хозяйство – на 14%, ВВП области прибавил 5%.
Говоря о перспективах дальнейшего развития, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник таким образом обозначил основные приоритеты, на основании которых будет оцениваться каждая инициатива:
– Неизменным остается одно – это человек и его интересы. Бюджет Гродненской области, и бюджет страны ярко демонстрируют социальную направленность. Но мы также понимаем, что сегодня в социальной сфере слишком много нерешенных проблем. До бесконечности увеличивать графу расходов на нее также невозможно. Единственный вариант: увеличение объемов расходов бюджета за счет роста реального сектора экономики. Поэтому мы обсудим все возможные пути к этому: запуск нового инвестиционного цикла, модернизацию производства, повышение эффективности работы на местах – те мероприятия, которые действительно увеличат совокупное поступление в бюджет, чтобы мы в более полном объеме могли выполнять свои социальные обязательства.
Владимир Караник назвал предложенную для обсуждения в кругу делегатов программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку в разрезе региона достаточно амбициозной: более чем в 1,5 раза планируется увеличить уровень заработной платы, во столько же должны вырасти доходы областного бюджета. Достигнуть этого предполагается улучшением бизнес-климата и стимулированием предпринимательской активности. Здесь нужен диалог с делегатами, которые достигли успеха в организации собственного дела в разных отраслях.
Необходимо принять во внимание и мнения участников собрания, готовых понимать острые вопросы. Как, например, директор ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» Игорь Каптилович:
– Пандемия коронавируса спровоцировала экономические проблемы во всем мире. Мы также живем в этих условиях. Кроме того, за последний месяц наш завод столкнулся с беспрецедентным ростом цен на импортную металлопродукцию. Это серьезно сказалось на экономике предприятия. Хотелось бы на форуме услышать ответы на вопросы. Как страна будет жить дальше? Чем будет обеспечиваться макроэкономическая стабильность? Какова предполагаемая динамика курсов валют? Что государство может сделать для поддержки реального сектора экономики? Останутся ли стабильными цены на энергоносители?
Поднимать наболевшие вопросы готовы не только опытные специалисты своего дела, но и молодежь. 21-летняя магистрант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Божена Еремич поедет на Всебелорусское народное собрание, чтобы обратить внимание авторитетного собрания на темы, которые сейчас волнуют молодежь:
– Я хотела бы затронуть тему трудоустройства одаренной и талантливой молодежи вне зависимости от того, на какой основе, плотной или бесплатной, они получали свое образование. Также волнует вопрос наставничества для молодых специалистов. Ведь не секрет, что в университете много внимания уделяется изучению теории, а на практике получается, что начинающим сложно сразу влиться в нужный ритм и освоить специфику. Хотелось бы, чтобы у каждого молодого специалиста по возможности был опытный наставник, который поможет в короткий срок войти в курс дела.
Судя по составу участников встречи, каждый из которых является признанным авторитетом в своей отрасли, без внимания на Всебелорусском народном собрании не останется ни один аспект жизнедеятельности государства. Вот и главный зоотехник КСУП «Гудогай» Островецкого района Виктор Алекса возлагает большие надежды на предстоящий народный форум:
– Мне бы хотелось, чтобы был выбран правильный вектор экономического и политического развития. Для меня, как для работника сельского хозяйства, значимым является вопрос предоставления жилья на селе. Необходима государственная программа, благодаря которой молодые специалисты и работники среднего звена могли оставаться и работать. Зарплаты на селе сейчас достойные. Наверное, все упирается в жилье и социальную инфраструктуру. Чтобы молодым людям было где отдохнуть, развлечься, пообщаться.
Министр экономики Александр Червяков озвучил перед присутствующими программу социально-экономического развития на 2021–2025 годы. Он подчеркнул, что презентованный вариант не является окончательным, и предложил регионам создать аналогичные собственные локальные программы, которые учитывали бы местную специфику и позволили бы дифференцированно подойти к процессу повышения их привлекательности для жизни, работы и бизнеса.
Опубликовано:
1105
Областное собрание делегатов ВНС прошло в Гродно
Время взвешенных решений
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Алексей БИБИКОВ