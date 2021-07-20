Стало известно о состоянии временного президента Мали Ассими Гоита, передает малийский телеканал ORTM.
– Все хорошо, не стоит беспокоиться…Когда ты лидер, всегда есть недовольные, есть люди, которые в любой момент могут захотеть предпринять действия, чтобы подорвать стабильность, – сказал Гоита.
Временный президент отметил, что данный инцидент с покушением носит единичный характер.
Напомним, во вторник, 20 июля, двое неизвестных напали на Ассими Гоита во время молитвы в Большой мечети Бамако. Один из злоумышленников был вооружен ножом. На данный момент подозреваемые задержаны. Президент не пострадал.
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Временный президент Мали рассказал о самочувствии после покушения
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