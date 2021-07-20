Временный президент Мали рассказал о самочувствии после покушения

– сказал Гоита.Временный президент отметил, что данный инцидент с покушением носит единичный характер.Напомним, во вторник, 20 июля, двое неизвестных напали на Ассими Гоита во время молитвы в Большой мечети Бамако. Один из злоумышленников был вооружен ножом. На данный момент подозреваемые задержаны. Президент не пострадал.