Врачи заявили, что дети практически не заражают взрослых COVID-19

Дети в большинстве случаев не передают коронавирусную инфекцию взрослым, заявили в эфире программы "Жить здорово" российские медики.
Риск передачи коронавируса от взрослого к ребенку составляет 7 процентов, в обратной ситуации – 1,5 процента, сообщил кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман. В связи с этим малыши в 4–5 раз реже инфицируются в больших детских коллективах, чем в компаниях взрослых.
– Риск заражения коронавирусом от ребенка к ребенку составляет 1,5–1,6 процента. Примерно такой же показатель наблюдается в отношении передачи вируса от ребенка к взрослому, – добавил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин отметил, что на фоне распространения дельта-штамма взрослые стали заражать друг друга чаще. Риск передачи заболевания составляет 11 процентов.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева напомнила, что в июле 2021 года в журнале Clinical Infectious Diseases были опубликованы данные исследования, в котором участвовали 12 стран: Франция, Германия, США, Италия, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Марокко, Греция, Республика Корея, Япония и Китай.
– В ходе исследования выяснилось, что в инфекции только в 3,8 процента случаев виноваты дети, а в 96,2 процента – взрослые, – сказала профессор.
При бессимптомном течении коронавируса дети инфекцию не передают.
Фото: pixabay.com