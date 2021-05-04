Перед отправлением на дачу важно позаботиться о безопасности. Врачи рекомендуют взять с собой аптечку, в которой будут собраны все необходимые лекарства. Основные в программе "Жить здорово" перечислили специалисты.
По словам врача-невролога, мануального терапевта Дмитрия Шубина, среди бинтов и пластырей в аптечке дачника обязательно должен быть парацетамол, который обладает тройным действием: противовоспалительным, противоболевым и жаропонижающим.
– Препарат хорошо изучен, у него мало побочных эффектов, к тому же разрешен к применению для беременных женщин и кормящих матерей, – обратил внимание Дмитрий Шубин.
Следующая обязательная составляющая аптечки дачника – антигистаминные препараты. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что во время работы на природе у человека могут появиться покраснения на коже от солнца и укусов насекомых. Также аллергическая реакция способна возникнуть на цветение трав.
– Используйте препараты второго поколения, не вызывающие сонливости и эффекта дезориентации. С ними даже можно водить машину, что принципиально, поскольку с дачи нужно как-то уехать, – сказал Андрей Продеус.
Фото: pixabay.com
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Врачи рассказали, какие лекарства должны быть в аптечке каждого дачника
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