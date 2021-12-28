Врачи рассказали, как не набрать лишний вес в Новый год

Людям, не имеющим проблем со здоровьем, в новогоднюю ночь можно употреблять любые продукты питания, главное – не переедать и чередовать приемы пищи с активностью на свежем воздухе. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказали российские врачи.
Первое правило – отменить голодовку.
– Чтобы не переесть, не нужно неделю мучиться, надо нормально питаться, а в последний день следует и позавтракать, и пообедать, и поужинать хотя бы в семь часов, – отметил врач-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Валентин Фадеев.
– Если человек будет есть чуть меньше пищи, но достаточно часто, он не подойдет к новогоднему столу с чувством дикого голода. Отмените голодовку 31 декабря, – посоветовала врач Татьяна Шаповаленко.
Кроме того, в новогоднюю ночь не следует забывать о правиле 20 минут.
– Насыщение запаздывает. Нужно вставать из-за стола с легким чувством голода.<...> 20 минут – это интервал между блюдами, – объяснил Валентин Фадеев.
– Есть одно очень полезное правило: можно начать с овощного салата или мандаринов, то есть с чего-то низкокалорийного, что даст первичное чувство насыщения, – дополнила слова коллеги Татьяна Шаповаленко.
Наряду с этим эндокринолог посоветовал во время трапезы периодически отходить от стола. И наконец последний совет – оставлять место для десерта.
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