SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Врачи рассказали, как не набрать лишний вес в Новый год

Врачи рассказали, как не набрать лишний вес в Новый год

Людям, не имеющим проблем со здоровьем, в новогоднюю ночь можно употреблять любые продукты питания, главное – не переедать и чередовать приемы пищи с активностью на свежем воздухе. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказали российские врачи.


Первое правило – отменить голодовку.

– Чтобы не переесть, не нужно неделю мучиться, надо нормально питаться, а в последний день следует и позавтракать, и пообедать, и поужинать хотя бы в семь часов, – отметил врач-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Валентин Фадеев.

– Если человек будет есть чуть меньше пищи, но достаточно часто, он не подойдет к новогоднему столу с чувством дикого голода. Отмените голодовку 31 декабря, – посоветовала врач Татьяна Шаповаленко.

Кроме того, в новогоднюю ночь не следует забывать о правиле 20 минут.

– Насыщение запаздывает. Нужно вставать из-за стола с легким чувством голода.<...> 20 минут – это интервал между блюдами, – объяснил Валентин Фадеев.

– Есть одно очень полезное правило: можно начать с овощного салата или мандаринов, то есть с чего-то низкокалорийного, что даст первичное чувство насыщения, – дополнила слова коллеги Татьяна Шаповаленко.

Наряду с этим эндокринолог посоветовал во время трапезы периодически отходить от стола. И наконец последний совет – оставлять место для десерта.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы