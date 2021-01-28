Для того чтобы сбросить вес, необязательно придерживаться строгих диет. Достаточно принимать правильные продукты, которые способствуют ускорению метаболизма. О самых эффективных в программе "О самом главном" рассказали врачи.
По словам член-корреспондента РАН, профессора, заслуженного деятеля Российской Федерации Владимира Хавинсона, желающим сбросить лишний вес обязательно нужно утром выпивать один стакан воды с лимоном.
– Этот напиток восстанавливает водно-натриевый баланс, – дополнила своего коллегу заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова и добавила, что среди продуктов, позволяющих восстановить минеральный обмен организма, особое место занимают морепродукты и морская капуста, содержащая большое количество витаминов и других полезных веществ.
Ускоряет метаболизм и кофеин.
– Наши коллеги из Великобритании проводили исследование, в ходе которого доказали, что 100 мг кофеина способствует активации метаболических процессов. Можно выпить чашку кофе или заменить ее на шоколад, который должен содержать максимальное количество какао-бобов, – рассказала Светлана Трофимова.
Не менее важно для худеющих добавлять в блюда специи.
– Имбирь активирует метаболические процессы на 20 процентов в течение трех часов после его применения. Кроме имбиря можно использовать красный жгучий перец. В нем содержится капсаицин, который придает жгучесть овощу и активизирует все метаболические процессы, – подчеркнула врач.
В свою очередь Владимир Хавинсон добавил, что вещества, находящиеся в перце, гвоздике, шафране, чесноке и куркуме, приводят к нормализации метаболизма. Но не в чистом виде, а с овощами или мясными блюдами.
– Все должно быть гармонично сконструировано, – резюмировал эксперт.
Фото: pixabay.com
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Врачи перечислили лучшие продукты для ускорения метаболизма
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