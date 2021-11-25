Врачи объяснили, возрастает ли риск заболеть ОРВИ после прививки в период, когда организм реагирует на вакцину

В эфире программы "О самом главном" российские врачи рассказали, действительно ли увеличивается риск заболеть ОРВИ после прививки против коронавирусной инфекции в период, когда организм реагирует на вакцину.
– Действительно, после вакцинации эффективность противоинфекционного иммунитета может на короткий период снижаться. Известно, что в течение нескольких дней или даже одной-двух недель у некоторых привитых против COVID-19 возрастает риск заболеть респираторной инфекцией в результате своеобразной встряски иммунитета, которая вызвана вакциной, – обратил внимание врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Вместе с тем врач-аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Олег Калюжин рассказал, как избежать заболеваний после прививки.
– Если вакцинация происходит в период высокой заболеваемости инфекциями дыхательных путей, причем неважно, сезонной респираторной или COVID-19, помимо социального дистанцирования и гигиенических мер могут помочь интерфероны, вводимые в нос как средство экстренной профилактики. В этой ситуации они блокируют любые респираторные вирусы во входных воротах в носу и носоглотке, – отметил медик.