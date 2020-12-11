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Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

Где нет необходимости, маску носить не нужно. В плохую погоду она быстро намокает и охлаждается, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

– Маска – не вещь, согревающая в мороз, а способ защиты. В местах, где отсутствуют люди, она не нужна. Когда мы дышим и разговариваем, с обратной стороны маски образуется влага. Если маска влажная, ее надо снять и выбросить, – рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

По ее словам, носить маску стоит в местах скопления людей, например на остановке. 

– Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и сам организм, – сказала Белова, отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду. 

 Врач-инфекционист профессор Николай Малышев согласен с мнением коллеги. 

 – Мало кто из разбирающихся людей посоветует вам носить маску на свежем воздухе. Здесь куда эффективнее соблюдение социальной дистанции. На морозе маска станет мокрой и перестанет защищать. Как только она стала влажной, ее нужно заменить, – посоветовал он. 

Николай Малышев подчеркнул, что и для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. Он считает, что лучше обеспечить себя теплым шарфом. 
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