Где нет необходимости, маску носить не нужно. В плохую погоду она быстро намокает и охлаждается, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
– Маска – не вещь, согревающая в мороз, а способ защиты. В местах, где отсутствуют люди, она не нужна. Когда мы дышим и разговариваем, с обратной стороны маски образуется влага. Если маска влажная, ее надо снять и выбросить, – рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.
По ее словам, носить маску стоит в местах скопления людей, например на остановке.
– Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и сам организм, – сказала Белова, отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.
Врач-инфекционист профессор Николай Малышев согласен с мнением коллеги.
– Мало кто из разбирающихся людей посоветует вам носить маску на свежем воздухе. Здесь куда эффективнее соблюдение социальной дистанции. На морозе маска станет мокрой и перестанет защищать. Как только она стала влажной, ее нужно заменить, – посоветовал он.
Николай Малышев подчеркнул, что и для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. Он считает, что лучше обеспечить себя теплым шарфом.
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Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
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