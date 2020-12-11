Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

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рассказалаПо ее словам, носить маску стоит в местах скопления людей, например на остановке.согласен с мнением коллеги.– посоветовал он.Николай Малышев подчеркнул, что и для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. Он считает, что лучше обеспечить себя теплым шарфом.