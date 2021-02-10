Врачи объяснили, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин

В настоящий момент абсолютно точно известно, что мужчины тяжелее болеют коронавирусом и на 40 процентов чаще умирают от данного заболевания, чем женщины. О том, почему так происходит, в программе "Жить здорово" рассказали врачи.
Медики назвали три основные причины данного феномена. Во-первых, по словам врача-терапевта, доктора медицинских наук, профессора Елены Малышевой, мужчины генетически больше склонны к образованию тромбов. Это и играет злую шутку при коронавирусе.
– Мужчины имеют повышенную активность воспалительного ответа, поэтому у них активнее развивается цитокиновый шторм. Это значит, что тяжелые формы коронавируса развиваются быстрее, а с более высоким тромбообразованием органы и ткани разрушаются, – назвал вторую причину врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Кроме того, женщины обладают иммунологической особенностью, которой нет у мужчин. У дам активнее работают Т-лимфоциты, поэтому вирус распространяется медленнее и лучше контролируется иммунной системой, заявил медик.
– Из этого следует, что мужчины находятся в группе риска. Если им больше 50 и 60, а тем более 65 лет, женщины, возьмите их за руку и отправьте на вакцинацию. Это лучшее, что вы можете сегодня сделать для вашего мужчины. Если у него ожирение, диабет, болезни почек, сердца и легких, если он в ремиссии как онкологический больной, взяли за руку и отвели на вакцинацию, – посоветовала Елена Малышева.
Вместе с тем Андрей Продеус дал рекомендации, которые следует соблюдать, если мужчина все-таки заболел:
– Смотрим за состоянием легких, сатурацией и температурой, потому что при жаре, кашле и нарушении дыхания пациент должен находиться под медицинским наблюдением.
При этом врачи отметили, что мужчины могут переболеть коронавирусом как тяжело, так и легко. Это же касается и женщин. Однако, по статистике, у мужчин на 40 процентов меньше шансов на благополучный исход болезни, чем у женщин.
Фото: pixabay.com
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Врачи объяснили, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин
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