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По словам специалистов, чечевица, нут и горох содержат в себе клечатку и белок, по качеству не уступающий белку в мясе.Помимо того, регулярное упoтребление бoбовых снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и стабилизирует уровень хoлестерина в крoви., — советует один из авторов исследования, профессор Пенни Крис-Этертон.Также он предупредил, что организм может по-разному реагировать на употребление бобов. Для того чтобы избежать чувства дискомфорта в кишечнике, диетолог порекомендовал их долго варить или тушить.