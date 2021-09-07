Врач рассказала, какие продукты нужно есть осенью

Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, поделилась мнением том, какие продукты особенно полезны для человеческого организма осенью.

– В это время года наш с вами иммунитет заметно ослабевает. И организм уязвим перед простудными заболеваниями. Сейчас очень важно его укрепить витаминами и питательными веществами. Всем известно, что большое количество витаминов содержится в овощах и фруктах. Поэтому, конечно же, я рекомендую вам употреблять как можно больше цитрусовых – в них много витамина С.

Также Ольга Шарапова перечислила простые и доступные продукты для укрепления иммунитета.

– Для человека полезна и морковь – она повышает сопротивляемость организма вирусам. Имбирь тоже давно зарекомендовал себя как отличный борец с простудными заболеваниями, – подчеркнула врач. Возможно, многие сейчас удивятся, но невероятное количество витаминов и микроэлементов содержится в тыкве. Пектин, минералы, редкие витамины Т и К, а также С, В1, В2, В5, Е, РР и другие есть в этой осенней красавице. И, безусловно, осенью я советую есть как можно больше чеснока и лука. Но не стоит забывать, что после термической обработки их полезные свойства заметно снижаются. Поэтому лук и чеснок лучше употреблять в сыром виде! Будьте здоровы!