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  2. Врач рассказала, какие продукты нужно есть осенью

Врач рассказала, какие продукты нужно есть осенью

Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, поделилась мнением том, какие продукты особенно полезны для человеческого организма осенью.

– В это время года наш с вами иммунитет заметно ослабевает. И организм уязвим перед простудными заболеваниями. Сейчас очень важно его укрепить витаминами и питательными веществами. Всем известно, что большое количество витаминов содержится в овощах и фруктах. Поэтому, конечно же, я рекомендую вам употреблять как можно больше цитрусовых  – в них много витамина С.

Также Ольга Шарапова перечислила простые и доступные продукты для укрепления иммунитета.

– Для человека полезна и морковь – она повышает сопротивляемость организма вирусам. Имбирь тоже давно зарекомендовал себя как отличный борец с простудными заболеваниями, – подчеркнула врач. Возможно, многие сейчас удивятся, но невероятное количество витаминов и микроэлементов содержится в тыкве. Пектин, минералы, редкие витамины Т и К, а также С, В1, В2, В5, Е, РР и другие есть в этой осенней красавице. И, безусловно, осенью я советую есть как можно больше чеснока и лука. Но не стоит забывать, что после термической обработки их полезные  свойства заметно снижаются. Поэтому лук и чеснок лучше употреблять в сыром виде! Будьте здоровы!

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