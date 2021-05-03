Особая подготовка перед прививкой от коронавируса не требуется, достаточно сходить на осмотр к терапевту. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
– Специалист послушает вас, измерит температуру и посмотрит горло. Если заметили какие-то симптомы, обязательно сообщите об этом на приеме, – посоветовала медик.
По словам врача, в настоящий момент переболевшим коронавирусом рекомендуется отложить вакцинацию на 1–2 месяца. Такая мера необходима, поскольку в организме должен снизиться уровень естественных антител после COVID-19.
– Прививка у переболевших может быть неэффективной, так как естественные антитела поглощают выработанные антигены, – отметила Светлана Якубовская.
Вместе с тем специалист сообщила, что вакцинация способствует более активной выработке антител.
– Их количество у привившихся, согласно актуальным данным, в 10 раз больше, чем у переболевших коронавирусом, – заключила Светлана Якубовская.
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Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от коронавируса
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