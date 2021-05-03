Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

посоветовала медик.По словам врача, в настоящий момент переболевшим коронавирусом рекомендуется отложить вакцинацию на 1–2 месяца. Такая мера необходима, поскольку в организме должен снизиться уровень естественных антител после COVID-19.отметила Светлана Якубовская.Вместе с тем специалист сообщила, что вакцинация способствует более активной выработке антител.заключила Светлана Якубовская.