Врач рассказала, для кого полезна айва

Итак, чем же еще полезна айва?

Также врач выделила противопоказания для употребления айвы

Рецепты с айвой от eda.sb.by

Печенье с айвой

• Яйцо куриное – 3 шт.

• Ванильный сахар по вкусу

• Мука с разрыхлителем – 300 г

• Сливочное масло – 60 г

• Сахарная пудра – 250 г

• Айва – 150 г

• Лимон – 1 шт.

Плов с тыквой и айвой

• Рис лазер – 1 кг

• Морковь – 1 кг

• Тыква – 1 кг

• Айва – 2 шт.

• Лук репчатый – 2 головки

• Молотый кумин (зира) – 1 чайная ложка

• Соль – 1,5 чайной ложки

• Растительное масло – 250 мл

Бисквит с айвой

• Айва – 1 штука

• Яйцо куриное – 3 штуки

• Пшеничная мука – ½ стакана

• Сахар – ½ стакана

• Разрыхлитель – 1 чайная ложка

• Цедра мандарина – 10 г

рассказала врач.Ольга Шарапова отметила следующее:обратила внимание доктор.рекомендовала Ольга Шарапова.1. Яйца, ванильный сахар и сахарную пудру перемешать до однородности, добавить размягченное сливочное масло, айву, тертую лимонную цедру и размешанную с разрыхлителем муку.2. Тесто раскатать в жгутики толщиной в палец и длиной 6–8 см.3. Противень смазать сливочным маслом, посыпать мукой и уложить на него жгутики, каждый слегка разрезав вдоль ножом. В разрез вложить длинный ломтик айвы и выпекать при 150 градусах.1. Рис залить холодной водой и оставить замачиваться минимум на полчаса.2. Морковь нарезать крупной соломкой, одну луковицу – тонкими четвертькольцами. Тыкву очистить от кожуры и нарезать брусками длиной около семи сантиметров. Айву разрезать на четвертинки и вычистить из них сердцевину с косточками.3. Разогреть в казане растительное масло. Чтобы ароматизировать масло, обжарить в нем вторую оставшуюся луковицу – довести до золотистой корочки со всех сторон и сразу вынуть. Затем обжарить в масле тыкву и отложить, она понадобится позже.4. Бросить в масло нарезанный лук, обжарить до золотистого глянца. Добавить морковь и, продолжая постоянно помешивать, обжарить до мягкости. В процессе посыпать овощи растертой в ладонях зирой.5. Залить овощи литром воды – обязательно холодной, чтобы не было сильного кипения и зирвак не получился мутным. Добавить в казан чайную ложку соли, положить айву и, когда вода закипит, убавить огонь, чтобы жидкость слегка кипела. Через двадцать–тридцать минут, когда айва сварится, вынуть ее и отправить в казан нарезанную тыкву. Ее нужно довести до такого состояния, чтобы она сварилась, но не разваливалась, и вынуть.6. Осторожно промыть замоченный рис.7. Подсолить зирвак. Увеличив огонь, довести его до максимального кипения. Тогда разложить сверху промытый рис, разровнять. Над рисом должно быть примерно полсантиметра воды. Варить рис около двадцати минут почти до готовности.8. Когда готовность риса достигнет примерно девяноста процентов, выложить на него айву, тыкву и целую луковицу, которую в самом начале обжаривали в масле, накрыть крышкой и оставить на двадцать минут на минимальном огне.9. Готовый рис перемешать с зирваком, выложить на блюдо и сверху разложить куски тыквы и айвы.1. Айву очистить, вырезать сердцевину, нарезать кубиками.2. Немного пропарить айву в микроволновке, добавив чуть-чуть воды (5 минут при мощности 750–800).3. Кожуру мандарина нарезать мелкой соломкой. Смешать с айвой.4. Яйца взбить с сахаром, добавить муку, разрыхлитель и еще немного взбить.5. Форму для пирога смазать маслом, выложить айву, сверху распределить тесто.6. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 30–40 минут.