Врач рассказала, для кого полезна айва

"Начну с полезных свойств. В плодах "золотого яблока" – а так айву называют в народе – содержится огромное количество железа, меди и витаминов А, В, С, Е и К. Этот фрукт богат и другими полезными веществами и минералами. Но при этом айва низкокалорийна – в ней всего 30–50 килокалорий на 100 граммов. Поэтому те, кто следит за своей фигурой, могут не переживать и употреблять ее в пищу. Правда, в умеренном количестве", – рассказала врач.
Итак, чем же еще полезна айва?Ольга Шарапова отметила следующее:
"Во-первых, она укрепляет иммунитет человека благодаря "звездному составу" витаминов. А еще фрукт снимает воспаление, снижает риск возникновения болезней глаз и образования злокачественных опухолей. Благотворное действие плоды айвы оказывают на желудочно-кишечный тракт и восстанавливают печень".
"Полезна айва и для сердечно-сосудистой системы. Она укрепляет стенки сосудов и минимизирует риск возникновения ишемии, инсульта, инфаркта и других патологий сосудов и сердца. Если регулярно употреблять в пищу фрукт, можно успокоить нервную систему. Айва снимет стресс и избавит от депрессии. А еще этот плод снижает уровень сахара в крови. Поэтому ее рекомендуют есть диабетикам", – уточнила специалист.
Также врач выделила противопоказания для употребления айвы"Но все же есть ограничения по употреблению данного фрукта. Например, страдающим хроническими запорами, при плеврите, энтероколите и обострении гастрита и язвы вводить в рацион айву запрещено", – обратила внимание доктор.
"А еще эти плоды раздражают голосовые связки и гортань. Поэтому, если ваша работа связана с пением, публичными выступлениями или постоянными переговорами, айву лучше есть не в сыром виде, а запекать", – рекомендовала Ольга Шарапова.
Рецепты с айвой от eda.sb.by
Печенье с айвой
|
• Яйцо куриное – 3 шт.
• Ванильный сахар по вкусу
• Мука с разрыхлителем – 300 г
• Сливочное масло – 60 г
• Сахарная пудра – 250 г
• Айва – 150 г
• Лимон – 1 шт.
2. Тесто раскатать в жгутики толщиной в палец и длиной 6–8 см.
3. Противень смазать сливочным маслом, посыпать мукой и уложить на него жгутики, каждый слегка разрезав вдоль ножом. В разрез вложить длинный ломтик айвы и выпекать при 150 градусах.
Подробный пошаговый рецепт печенья
Плов с тыквой и айвой
|
• Рис лазер – 1 кг
• Морковь – 1 кг
• Тыква – 1 кг
• Айва – 2 шт.
• Лук репчатый – 2 головки
• Молотый кумин (зира) – 1 чайная ложка
• Соль – 1,5 чайной ложки
• Растительное масло – 250 мл
2. Морковь нарезать крупной соломкой, одну луковицу – тонкими четвертькольцами. Тыкву очистить от кожуры и нарезать брусками длиной около семи сантиметров. Айву разрезать на четвертинки и вычистить из них сердцевину с косточками.
3. Разогреть в казане растительное масло. Чтобы ароматизировать масло, обжарить в нем вторую оставшуюся луковицу – довести до золотистой корочки со всех сторон и сразу вынуть. Затем обжарить в масле тыкву и отложить, она понадобится позже.
4. Бросить в масло нарезанный лук, обжарить до золотистого глянца. Добавить морковь и, продолжая постоянно помешивать, обжарить до мягкости. В процессе посыпать овощи растертой в ладонях зирой.
5. Залить овощи литром воды – обязательно холодной, чтобы не было сильного кипения и зирвак не получился мутным. Добавить в казан чайную ложку соли, положить айву и, когда вода закипит, убавить огонь, чтобы жидкость слегка кипела. Через двадцать–тридцать минут, когда айва сварится, вынуть ее и отправить в казан нарезанную тыкву. Ее нужно довести до такого состояния, чтобы она сварилась, но не разваливалась, и вынуть.
6. Осторожно промыть замоченный рис.
7. Подсолить зирвак. Увеличив огонь, довести его до максимального кипения. Тогда разложить сверху промытый рис, разровнять. Над рисом должно быть примерно полсантиметра воды. Варить рис около двадцати минут почти до готовности.
8. Когда готовность риса достигнет примерно девяноста процентов, выложить на него айву, тыкву и целую луковицу, которую в самом начале обжаривали в масле, накрыть крышкой и оставить на двадцать минут на минимальном огне.
9. Готовый рис перемешать с зирваком, выложить на блюдо и сверху разложить куски тыквы и айвы.
Подробный пошаговый рецепт плова
Бисквит с айвой
|
• Айва – 1 штука
• Яйцо куриное – 3 штуки
• Пшеничная мука – ½ стакана
• Сахар – ½ стакана
• Разрыхлитель – 1 чайная ложка
• Цедра мандарина – 10 г
2. Немного пропарить айву в микроволновке, добавив чуть-чуть воды (5 минут при мощности 750–800).
3. Кожуру мандарина нарезать мелкой соломкой. Смешать с айвой.
4. Яйца взбить с сахаром, добавить муку, разрыхлитель и еще немного взбить.
5. Форму для пирога смазать маслом, выложить айву, сверху распределить тесто.
6. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 30–40 минут.
Подробный пошаговый рецепт бисквита
Приятного аппетита!