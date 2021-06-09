Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что не стоит делать при комарином укусе. Ее слова приводит телеканал «Москва 24».
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, укусы ни в коем случае нельзя расчесывать. В противном случае можно занести инфекцию. Особенно риск инфицирования велик в жару.
– На месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства, – объяснила терапевт.
Врач также предупредила, что расчесывание места укуса может привести к аллергической реакции. Кроме того, травмирование данного участка кожи может стать причиной отека.
– Мы расчесываем место укуса, ранка начинает кровить, выделяются определенные биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение. Соответственно, это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку, – рассказала Татьяна Романенко.
Специалист напомнила, что комары могут быть переносчиками инфекции, поэтому если после укуса у вас поднялась температура, обязательно обратитесь к врачу.
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Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара
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