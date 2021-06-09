Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара

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По словам специалиста, укусы ни в коем случае нельзя расчесывать. В противном случае можно занести инфекцию. Особенно риск инфицирования велик в жару., – объяснила терапевт.Врач также предупредила, что расчесывание места укуса может привести к аллергической реакции. Кроме того, травмирование данного участка кожи может стать причиной отека.у, – рассказала Татьяна Романенко.Специалист напомнила, что комары могут быть переносчиками инфекции, поэтому если после укуса у вас поднялась температура, обязательно обратитесь к врачу.