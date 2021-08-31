Врач рассказал, в каких случаях нужно обязательно проверить уровень витамина D в организме

Сдать анализ крови на уровень содержания витамина D необходимо, если человек начинает испытывать необоснованную усталость и ухудшение настроения. Эти и другие проявления дефицита полезного вещества перечислил врач Валерий Андриенко в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1".
– Беларусь находится в такой климатической зоне, где проблема нехватки витамина D очень распространена. Это связано как с количеством солнечных дней, так и с особенностями питания. Продукты, богатые витамином D, например, жирная морская рыба, у нас не пользуются популярностью. Если человек чувствует необоснованную слабость, ухудшение настроения, снижение аппетита, это серьезное основание для того, чтобы сдать анализ крови на уровень витамина D, – обратил внимание врач.
Кроме того, Валерий Андриенко посоветовал проверить уровень содержания данного полезного вещества в крови пациентам, которые часто болеют ОРВИ.
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