SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Врач рассказал, почему не стоит есть суп каждый день

Врач рассказал, почему не стоит есть суп каждый день

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, почему суп нельзя назвать абсолютно полезным блюдом.  

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, в Японии перед употреблением пищи пьют теплую воду, так как это способствует выделению желудочного сока. Медик отметил, что горячий суп имеет схожий эффект, однако не стоит его есть каждый день.

– Не стоит делать суп обязательной составляющей своего обеда из-за высокого содержания соли и приправ. Это сильно соленая, жирная, достаточно калорийная субстанция, – пояснил специалист. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы