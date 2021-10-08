Врач рассказал, почему не стоит есть суп каждый день

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, почему суп нельзя назвать абсолютно полезным блюдом.
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По словам специалиста, в Японии перед употреблением пищи пьют теплую воду, так как это способствует выделению желудочного сока. Медик отметил, что горячий суп имеет схожий эффект, однако не стоит его есть каждый день.
– Не стоит делать суп обязательной составляющей своего обеда из-за высокого содержания соли и приправ. Это сильно соленая, жирная, достаточно калорийная субстанция, – пояснил специалист.