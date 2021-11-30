Врач рассказал о пользе блюд с желатином

В эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин рассказал, какую пользу организму человека несут блюда, во время приготовления которых использовался желатин.
– Желатин – это белковая субстанция, которая получается из субпродуктов животноводства. Представляет собой полимерные молекулы, которые входят в состав эластических белков – коллагена и эластина. Считается, что определенное количество желатина способно провоцировать рост внеклеточного крупномолекулярного матрикса, то есть отчасти улучшать функционирование хрящевой ткани, – обратил внимание Дмитрий Шубин.
Однако от боли в суставах, по словам врача, желатин помочь не может. Эта проблема возникает в результате артроза или артрита, когда есть воспаление или отек.
– Желатин имеет профилактическое значение, – резюмировал Дмитрий Шубин.
Ранее врач рассказывал, что, согласно германским исследованиям, проведенным на большом количестве пациентов, активность хондроцитов, которые являются основой хрящевой ткани, возрастает в присутствии коллагена. Желатин состоит на 90 процентов из этого вещества.
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