Чтобы снизить риск заражения вирусами, например коронавирусом, помещения обрабатывают специальными дезинфектантами. Эксперт рассказал, может ли их использование навредить человеческому организму, сообщает РИА Новости.
Если коротко – да, но в исключительных случаях. Например, при нарушении инструкции обработки помещений. В теории навредить людям можно, если распылить в плохо проветриваемом помещении сильно пахнущие химикаты. «Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться», – отметил токсиколог Алексей Водовозов.
Также дезинфектанты могут спровоцировать аллергическую реакцию. Но тут необходимо важное уточнение: на них самих аллергии не бывает в принципе. Дело в том, что раздражителем для людей с чувствительной слизистой может стать любое химическое вещество: от дезинфектанта на основе хлора до духов с насыщенным запахом.
Фото: ТАСС
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Врач рассказал, насколько для человека безопасна дезинфекция помещений
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