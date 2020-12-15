В своем YouTube-канале, врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, может ли вырабатываться иммунитет к коронавирусу, если контактировать с заболевшим и получать от него небольшие дозы инфекции. Ответ оказался положительным.
– Тяжесть и в принципе риск заражения COVID-19 прямо зависит от того, какое количество вирусов попадет в дыхательные пути. Есть такое понятие как инфицирующая доза. Поэтому тяжесть коронавирусной инфекции дозозависима. Чем больше вируса мы вдохнули, тем тяжелее проходит заболевание. Если же в организм попала небольшая доза, то, скорее всего, постепенно начинает вырабатываться иммунитет, не доводя до проявления реальных клинических симптомов, – рассказал Евгений Комаровский.
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Врач рассказал, может ли выработаться иммунитет, если общаться с заболевшим COVID-19 и получать от него небольшие дозы вируса
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ