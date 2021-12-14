Врач рассказал, кто такие суперраспространители коронавируса

В эфире программы "О самом главном" врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников рассказал о так называемых суперраспространителях коронавирусной инфекции и объяснил, почему именно этой группе людей необходимо как можно быстрее вакцинироваться против COVID-19.
– 80 процентов всех заражений происходит от 20 процентов пациентов. То есть существуют люди, с которыми можно обниматься, есть из одной тарелки, спать в одной постели и не заразиться COVID-19. А потом человек вроде и не был нигде, ни с кем не общался, был в отпуске, но кто-то мимо прошел, и пациент заболел. Еще раз: 20 процентов людей отвечают за 80 процентов всех заражений. Вот их и называют суперраспространителями, – обратил внимание Александр Мясников.
Врач отметил, что новые штаммы коронавируса возникают в организме пациентов с ослабленным иммунитетом, поэтому, чтобы остановить этот процесс, необходимо вакцинировать данную группу людей.
– Новые штаммы возникают не в летучих мышах, а внутри больных, как правило, с онкологией, ВИЧ, хроническими заболеваниями почек. Это люди, у которых иммунитета нет, поэтому вирус чувствует себя вольготно и мутирует очень быстро, – констатировал Александр Мясников.