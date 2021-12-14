Врач рассказал, кто такие суперраспространители коронавируса

– обратил внимание Александр Мясников.Врач отметил, что новые штаммы коронавируса возникают в организме пациентов с ослабленным иммунитетом, поэтому, чтобы остановить этот процесс, необходимо вакцинировать данную группу людей.– констатировал Александр Мясников.