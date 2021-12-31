Врач рассказал, кому противопоказано есть красную икру

По словам специалиста, этот деликатес не стоит давать детям до трех лет. В этом возрасте органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра - очень тяжелый продукт, с которым желудок может не справиться.Также икра может вызвать аллергию у детей, поэтому перед приемом стоит проконсультироваться у педиатра, добавил медик.Сергей Логинов также порекомендовал делать выбор в пользу слабосоленой икры без консервантов:При этом врач обратил внимание, что в данном продукте много и полезных веществ, к примеру фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамины.