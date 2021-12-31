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Врач рассказал, кому противопоказано есть красную икру

Врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов рассказал, кому стоит отказаться от употребления красной икры. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, этот деликатес не стоит давать детям до трех лет. В этом возрасте органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра - очень тяжелый продукт, с которым желудок может не справиться. 

Также икра может вызвать аллергию у детей, поэтому перед приемом стоит проконсультироваться у педиатра, добавил медик. 

Сергей Логинов также порекомендовал делать выбор в пользу слабосоленой икры без консервантов: 

- Из-за соли и консервантов может возникнуть отечность. В качестве допустимой дозы в день лучше есть две-три чайные ложки икры.

При этом врач обратил внимание, что в данном продукте много и полезных веществ, к примеру фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамины.
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