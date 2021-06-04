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  2. Врач рассказал, какой должна быть экстренная помощь при укусе жалящих насекомых

Врач рассказал, какой должна быть экстренная помощь при укусе жалящих насекомых

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" объяснил, какой должна быть первая помощь при укусе пчелы.


Специалист отметил, что первым действием после укуса пчелы должно быть удаление жала.

– Чем быстрее и точнее мы это жало уберем, тем меньше яда попадет в организм и тем менее заметной будет реакция, – уточнил Сергей Агапкин.

Следующим шагом необходимо уменьшить распространение яда жалящего насекомого.

– Самым простым способом является охлаждение. Нужно, например, опустить руку в холодную воду на 10–15 минут или приложить к пострадавшему месту замороженные продукты. Желательно в это время принять антигистаминные средства, особенно это важно для людей, которые знают, что у них есть аллергия на укус пчелы или пчелопродукты: мед и другое, – добавил медик.

– Если однажды у человека уже была аллергическая реакция на укус пчелы, которая сопровождалась развитием крапивницы или отека Квинке, то в обязательном порядке по рекомендации врача-аллерголога нужно иметь с собой специальный одноразовый шприц с раствором. Его необходимо вводить в случае укуса, – резюмировал Сергей Агапкин.

Фото: pixabay.com
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