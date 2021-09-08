Врач рассказал, как правильно собрать ртуть из разбившегося градусника

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Дмитрий Чеснов рассказал, как правильно собрать ртуть из разбившегося градусника и не совершить распространенных ошибок.
По словам специалиста, жидкая ртуть не представляет опасности для человека. Вредны только ее пары и соли. Если же шарики ртути оказались на полу, их ни в коем случае нельзя сметать щеткой или веником, а также убирать с помощью пылесоса. Дмитрий Чеснов посоветовал использовать медицинскую грушу. А для мелких шариков, которые трудно собрать с помощью данного приспособления, можно использовать пластырь и любую другую липкую ленту.
Собранную ртуть врач посоветовал поместить в какую-нибудь емкость, например в стеклянную банку.
– В банку необходимо налить розовый раствор марганцовки, туда же поместить предметы, которых касалась ртуть. Затем емкость важно герметично закрыть и отдать специалистам для обезвреживания остатков, – обратил внимание Дмитрий Чеснов.
Кроме того, специалист посоветовал помыть все поверхности, на которых была ртуть, содовым или мыльно-содовым раствором.
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