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  2. Врач рассказал, как легко распознать опасную болезнь почек в домашних условиях

Врач рассказал, как легко распознать опасную болезнь почек в домашних условиях

Киста почки у взрослых может быть серьезным состоянием, сопровождающимся неприятными симптомами и последствиями. Обнаружить заболевание можно даже в домашних условиях. О том, как это сделать, в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач уролог-андролог Александр Баценко.


По словам специалиста, киста почки может развиваться из-за наследственности, хронических заболеваний, перенесенных болезней, травм, переохлаждения парных органов, инфекций, ожирения и гипертензии.

Диагностировать данное состояние можно буквально одним движением руки.

- Если произвести слабый удар в области почек, и пациент испытает дискомфорт, это может говорить о наличии острого процесса. Сама по себе киста не будет болеть. Но если она воспалилась, начался абсцесс или в парные органы попала инфекция, боль может проявиться в данной локальной зоне. Некоторые пациенты иногда чувствуют дискомфорт справа или слева от живота. Если киста большая, они могут ощущать присутствие инородного тела, - рассказал Александр Баценко.

Врач отметил, что большая киста может навредить печени и ухудшить работу поджелудочной железы.

Фото: pixabay.com
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