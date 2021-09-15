Врач рассказал, как избавиться от боли в коленях с помощью всего одного упражнения

По словам врача, эффективным методом устранения боли в коленях являются приседания с эластичной лентой.– рассказал специалист.Сергей Агапкин обратил внимание, что такая нагрузка работает в правильном направлении, поэтому переживать, что упражнение нанесет вред, не стоит.резюмировал медик.Фото: скриншот видео