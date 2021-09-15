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  2. Врач рассказал, как избавиться от боли в коленях с помощью всего одного упражнения

Врач рассказал, как избавиться от боли в коленях с помощью всего одного упражнения

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин поделился простым упражнением от боли в коленях.


По словам врача, эффективным методом устранения боли в коленях являются приседания с эластичной лентой.

– Здесь наблюдается комбинация двух упражнений: на мобилизацию коленных суставов и укрепление мышц. Когда мы используем эластичную резинку при выполнении данного упражнения, лента пытается свести колени, а мы, наоборот развести, включая тем самым в приседания ягодичные мышцы. Это в свою очередь создает ротацию в бедре, благодаря чему снимается нагрузка с большей часть структур колена, – рассказал специалист.

Сергей Агапкин обратил внимание, что такая нагрузка работает в правильном направлении, поэтому переживать, что упражнение нанесет вред, не стоит.

– Главное –при приседаниях найти положение, в котором боли нет, – резюмировал медик.

Фото: скриншот видео
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