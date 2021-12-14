Врач раскрыл связь между высоким давлением и избытком витамина D в организме

Избыток витамина D повышает концентрацию кальция в крови, из-за чего таблетки против высокого артериального давления не могут справиться с проблемой. Об этом в эфире программы "Жить здорово" предупредил кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
– Мы постоянно говорим, что нужно употреблять продукты, богатые витамином D. И что иногда делают люди? Покупают добавки витамина D, начинают есть много печени трески и рыбы. Если возникает передозировка, увеличивается концентрация кальция в крови, лекарство [от повышенного давления] перестает работать, из-за чего может подняться давление, – предупредил кардиолог.
В связи с этим Герман Гандельман порекомендовал употреблять в сутки столько витамина D, сколько советуют специалисты. В частности, суточная норма этого полезного вещества содержится в четырех граммах печени трески.
Ранее врач-педиатр Валерий Андриенко в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" также предупреждал, что передозировка витамина D опаснее его дефицита. Медик сообщил, что избыток данного вещества может вызвать судороги.
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