Врач предупредил об опасности дефицита йода во время беременности

В эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин объяснил, почему во время беременности важно контролировать количество потребляемого с пищей йода.
– Дефицит йода у беременных приводит к умственной отсталости детей, – предупредил врач.
В большом количестве йод содержится в морской капусте. Употреблять этот продукт стоит еще и потому, что в нем есть витамин К и фолиевая кислота.
– В ста граммах морской капусты содержится три суточные нормы йода. Витамин К нужен нашему организму для заживления ран. Немедленно включается процесс формирования тромба, который контролируется в том числе данным полезным веществом, – обратил внимание Дмитрий Шубин.
От отметил, что в ста граммах морской капусты – почти 100 процентов суточной нормы витамина К.
– Фолиевая кислота также содержится в морской капусте в достаточном количестве. Она участвует в процессе кроветворения, – заметил медик и уточнил, что половина суточной нормы этого вещества есть в ста граммах продукта.
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