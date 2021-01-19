Врач-диетолог Алексей Ковальков предупредил, что похудение после перенесенного коронавируса может нанести вред организму, сообщает РИА Новости.
Медик обозначил, что переболевшим стоит быть очень осторожными, если они решили похудеть после того, как перенесли COVID-19. Диеты могут вызвать изменения во внутренних органах.
– И привычные, и какие-то новые формы – кето-диеты и интервальное голодание могут привести к серьезным последствиям, – поделился эксперт.
По мнению специалиста, при снижении веса людям после COVID-19 необходимо быть внимательными к любым изменениям в организме, так как может появиться риск возникновения микротромбов в почках и в печени. Врач объяснил, что при похудении именно эти органы подвержены нагрузке.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1411
Врач предупредил о страшных осложнениях при похудении после COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter