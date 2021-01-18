Врач посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19

Сделав прививку, можно предотвратить осложнения при беременности в случае заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.
– Вакцинация должна входить в процесс подготовки беременности. Если женщина сделает прививку, она сможет предотвратить осложнения, которые в том числе могут привести к смерти, – поделилась главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии, академик РАН Лейла Адамян.
По словам медика, органы репродуктивной системы и репродуктивная функция находятся под угрозой воздействия коронавирусной инфекции. В связи с этим предотвращение осложнений – одна из первостепенных задач.
Специалист подчеркнула, что на эту вакцину, как и на многие другие, люди реагируют с опасением. Но сейчас, по ее словам, ситуация сравнима с военным временем.
– Пары, которые планируют беременность или лечатся от бесплодия, готовятся к экстракорпоральному оплодотворению, должны в качестве прегравидарной подготовки поставить себе вакцину от коронавируса, – настаивает Лейла Адамян.
Фото: pixabay.com
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