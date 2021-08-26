Врач посоветовал употреблять пельмени для профилактики анемии

Пельмени, изготовленные из говядины или телятины, являются хорошей профилактикой анемии, поскольку красное мясо богато железом и кобальтом. Об этом и других полезных свойствах продукта в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Чтобы получить максимум пользы от пельменей, их нужно выбрать правильно:
– В качественных пельменях должны быть только натуральные ингредиенты: мука высшего сорта, яйца, вода, мясо и специи. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на продукты, которые сделаны по рецепту ГОСТ, тогда они будут вкусными и полезными. Калорийность у таких пельменей в среднем будет около 170 калорий на сто граммов. Диетологи не рекомендуют есть это блюдо в большом количестве, поэтому в одной порции должно быть не более 10 пельменей, а это около 200 калорий, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Говоря о пользе пельменей, медик отметил, что белки, которые содержатся в одной порции, могут помочь иммунной системе восполнить норму аминокислот, необходимую для обновления клеток.
– Употребление пельменей из такого мяса, как говядина или телятина, полезно для профилактики анемии, поскольку красное мясо богато железом и кобальтом. Также в говядине содержится цинк (примерно 7 миллиграммов на сто граммов мяса). Он очень важен для нормальной работы клеток иммунной системы. Поэтому пельмени не только сытные, но и полезные, – резюмировал Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com