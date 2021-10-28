Врач показал эффективное упражнение от скованности в грудном отделе позвоночника

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Скриншот видео

Скриншот видео

– отметил врач.Сначала нужно опереться на стул, опустить таз и одновременно поднять руки, а потом опустить руки и параллельно поднять таз.– обратил внимание Сергей Агапкин.