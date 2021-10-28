Врач показал эффективное упражнение от скованности в грудном отделе позвоночника

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" показал упражнение, с помощью которого можно легко снять скованность в грудном отделе позвоночника.
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– Поясничный отдел позвоночника у человека идеально приспособлен для прогибов, а в грудном отделе суставные поверхности расположены во фронтальной плоскости, поэтому они блокируют разгибания. Ребра тоже добавляют жесткости грудному отделу, поэтому необходимо создать дополнительное сопротивление так, чтобы разгибание приходилось на какую-то твердую опору. Именно поэтому для выполнения упражнения необходимо использовать край стула, – отметил врач.
Сначала нужно опереться на стул, опустить таз и одновременно поднять руки, а потом опустить руки и параллельно поднять таз.
Скриншот видео
Скриншот видео
– За счет таких движений мы заставляем каждый отдельный сегмент грудного отдела позвоночника совершать сгибательно-разгибательные движения, что позволит нам почувствовать прилив сил, энергии и улучшить состояние грудного отдела, – обратил внимание Сергей Агапкин.