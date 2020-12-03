Врач перечислила способы быстро избавиться от простуды

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Первый способ – лечение горла с помощью спрея. Он может выступать как защитный барьер для микробов.– объяснила эксперт.Еще один совет от врача – использовать эхинацею.От простуды также помогает прием витамина С или употребление в пищу продуктов с ним – цитрусовых, перца, брокколи, брюссельской капусты и картофеля.А вот врач-диетолог Ирина Лизун сообщила, что в холодную и сырую погоду специи могут быть эффективны в профилактике и лечении простудных заболеваний. Она считает, что специи можно добавлять в согревающие напитки, которые укрепляют иммунитет. Приправы могут помочь ослабить симптомы уже начавшейся болезни.