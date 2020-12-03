Врач и телеведущая Сара Джарвис поделилась, как быстро и эффективно побороть простуду, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Первый способ – лечение горла с помощью спрея. Он может выступать как защитный барьер для микробов.
– Исследования подтвердили, что спрей может наполовину уменьшить время проявления симптомов простуды и на треть сократить длительность самой болезни, – объяснила эксперт.
Еще один совет от врача – использовать эхинацею.
От простуды также помогает прием витамина С или употребление в пищу продуктов с ним – цитрусовых, перца, брокколи, брюссельской капусты и картофеля.
А вот врач-диетолог Ирина Лизун сообщила, что в холодную и сырую погоду специи могут быть эффективны в профилактике и лечении простудных заболеваний. Она считает, что специи можно добавлять в согревающие напитки, которые укрепляют иммунитет. Приправы могут помочь ослабить симптомы уже начавшейся болезни.
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Врач перечислила способы быстро избавиться от простуды
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