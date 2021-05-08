После перенесенного коронавируса важно проверить работу сердца. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
По словам специалиста, переболевшим коронавирусом особенно важно соблюдать здоровый образ жизни. Не стоит забывать и о некоторых обследованиях.
– Нужно сделать электрокардиограмму, эхокардиографию сердца и холтеровское мониторирование. Последнее требуется в том случае, если у пациента есть склонность к тахикардии, – обратил внимание Алексей Деконский
При частом пульсе и повышенном давлении после коронавирусной инфекции медик посоветовал провести обследование с помощью бифункциональных препаратов, которые исследуют уровень артериального давления и одновременно делают электрокардиограмму.
– Пациентам с высоким или низким давлением нужно обязательно обратиться за помощью к кардиологу, который назначит эти обследования, – заключил Алексей Деконский.
Фото: pixabay.com
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Врач перечислил обследования, которые нужно пройти переболевшим коронавирусом
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