Существует целый ряд причин возникновения дефицита железа в организме человека. Сюда относятся и систематические кровопотери, и диеты, и даже вегетарианство. Об этом рассказал врач-гематолог Сергей Захаров, передает РИА Новости.
Низкий уровень железа в крови может возникнуть из-за систематической кровопотери:
– У человека, например, есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия – это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, [она] приведет со временем к железодефициту, – отметил Сергей Захаров.
Медик также подчеркнул, что проблемы с уровнем железа способны привести к хроническому геморрою, гастриту со сниженной кислотностью, так как железо не будет усваиваться в организме.
Вместе с тем причиной железодефицита становятся длительные диеты и вегетарианство, а также онкологические заболевания.
Фото: pixabay.com
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Врач перечислил болезни, на которые указывает низкий уровень железа
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