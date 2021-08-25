Врач опроверг эффективность популярного способа избежать переедания

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин рассказал, почему при переедании бесполезно использовать активированный уголь.
– При переедании активированный уголь никакой помощи не оказывает, поскольку механическое растяжение стенок желудка и дефицит ферментов этим препаратом не лечатся, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков советовал перед приемом пищи съедать горсть отрубей и запивать ее водой. По словам специалиста, это простое действие даст человеку ощущение насыщения и поможет не съесть лишнего за столом.
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