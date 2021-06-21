Деменция не является болезнью. Это набор симптомов, который проявляется в результате нарушения способности мыслить на фоне развития различных проблем со здоровьем, например болезни Альцгеймера. Считается, что деменция затрагивает только пожилых людей, однако на самом деле она может развиваться и у молодых. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-эндокринолог Татьяна Подольская.
По словам специалиста, деменция – это патологическое состояние нарушения когнитивных функций мозга, то есть способности мыслить. Пять процентов людей в возрасте 60–69 лет имеют данную проблему.
– В возрасте старше 90 лет с проблемой сталкивается каждый третий. На сегодняшний момент девять процентов из всех поставленных диагнозов "деменция" приходится на молодых людей до 40 лет. Черпно-мозговые травмы, аварии, алкоголизм и курение – все это факторы риска развития данной проблемы, – обратила внимание Татьяна Подольская.
Эндокринолог отметила, что деменция способна проявляться у людей с разными заболеваниями, поэтому важно понять, что конкретно является причиной нарушения способности мыслить.
– Чаще всего это болезнь Альцгеймера. 60–70 процентов пациентов с деменцией имеют этот диагноз, а 20 процентов – сосудистую патологию, – уточнила врач.
Вместе с тем Татьяна Подольская подчеркнула, что гены в развитии деменции также играют роль, но не являются определяющим фактором. Чтобы избежать проблемы, нужно вести правильный образ жизни и следить за состоянием здоровья.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснила, почему деменция развивается у молодых людей
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