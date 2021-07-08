Появление новых штаммов коронавируса, имеющих необычные свойства, вызывает тревогу у людей во всем мире. В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко объяснил, почему инфекция мутирует и рассказал, стоит ли бояться новых вариантов COVID-19.
– SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию, мутирует достаточно быстро. Для чего это нужно вирусу? Для того, чтобы он мог приспособиться к новым условиям окружающей среды и заразить новых людей и животных, – обратил внимание врач.
По словам специалиста, определенные мутации становятся более заразными и опасными. К тому же вакцины от коронавируса на некоторые такие варианты перестают действовать.
- Пока таких штаммов нет. Вакцины защищают от всех известных производных SARS-CoV-2, - подчеркнул Валерий Андриенко.
Отмечается, что коронавирус можно победить, как это уже было с другими заболеваниями.
- Некоторые болезни, например, вирус оспы, мы победили с помощью прививок. Также имеем контроль над вирусом полиомиелита, его сейчас практически нет. И все это благодаря вакцинам, - резюмировал Валерий Андриенко.
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Врач объяснил, почему возникает коронавирус с двойной мутацией
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