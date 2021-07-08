Врач объяснил, почему возникает коронавирус с двойной мутацией

– обратил внимание врач.По словам специалиста, определенные мутации становятся более заразными и опасными. К тому же вакцины от коронавируса на некоторые такие варианты перестают действовать.подчеркнул Валерий Андриенко.Отмечается, что коронавирус можно победить, как это уже было с другими заболеваниями.- резюмировал Валерий Андриенко.