Вакцина от коронавируса не защищает от заражения в ста процентах случаев. К тому же человек, получивший прививку, иногда может быть переносчиком болезни. В связи с этим социальная дистанция, масочный режим и другие меры профилактики коронавирусной инфекции обязательны даже для вакцинированных. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Валерий Андриенко.
– Средства индивидуальной защиты важны не только для того, чтобы нам самим не заразиться. Все мы понимаем, что маска также защищает человека, который находится рядом с нами. Врачи говорили уже не раз, что коронавирусная инфекция распространяется с помощью маленьких капель. Когда вы находитесь в маске, они не попадают так далеко, – обратил внимание врач.
Вместе с тем Валерий Андриенко сказал, что вакцина от COVID-19 не защищает в ста процентах случаев.
– К сожалению, вы можете не попасть в эти 95 или 98 процентов, которых защищает вакцина. Поэтому в период пандемии соблюдайте правила личной гигиены и ношения масок, а также обрабатывайте руки и выдерживайте социальную дистанцию в местах скопления людей, – резюмировал медик.
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Врач объяснил, почему социальная дистанция, масочный режим и другие меры профилактики COVID-19 обязательны для вакцинированных
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