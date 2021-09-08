Врач-невролог рассказала, как предотвратить возрастное ухудшение памяти

В эфире программы "Доктор Свет" на телеканале НТВ доцент кафедры болезней старения Российского национального исследовательского медицинского университета, кандидат медицинских наук, врач-невролог Элен Мхитарян объяснила, как не допустить появления проблем с памятью.
– Чтобы память была хорошей, над этим нужно работать еще с молодых лет. Есть много советов, как предотвратить развитие ухудшений. Например, в мае 2019 года ВОЗ выпустила рекомендации по профилактике нарушений памяти , которые состоят из 12 пунктов. В первую очередь это контроль артериальной гипертонии. Примечательно, что лечить гипертонию нужно именно в среднем возрасте, – пояснила она.
Врач добавила, что повышение давления даже на 10 мм ртутного столба в среднем возрасте на 17% увеличивает риск возникновения деменции (приобретенное слабоумие) в пожилом. По ее словам, пожилым людям не стоит резко снижать артериальное давление. Это может привести к гипоксии мозга.
– Главная рекомендация – это физическая и социальная активность. В идеале 150 минут физических нагрузок в неделю, хорошо будет и полчаса в день. Можно заниматься скандинавской ходьбой. А если вам нужно улучшить плохую память, будет достаточно 300 минут занятий спортом в неделю, – сказала медик.
Она также указала на важность социальных контактов и отметила, что в профилактике немалая роль отводится семье и отношениям с близкими.
– Внимание нужно уделить и тренировке памяти. В этом могут помочь пазлы, которые улучшают мелкую моторику, – добавила Элен Мхитарян.
По словам врача-невролога, слабый слух также может спровоцировать деменцию. Поэтому тем, у кого есть проблемы со слухом, специалист посоветовала обязательно пользоваться слуховыми аппаратами.
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