Врач назвала запрещенные в пожилом возрасте продукты

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, – отмечает специалист.По словам диетолога, пожилым стоит отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса. Дианова рекомендует готовить блюда самим.Людям в возрасте, особенно страдающим от лишнего веса, гипертонии и диабета, стоит ограничить потребление красного мяса:– добавляет врач.В список ограничений диетолог внесла и консервы. Их лучше потреблять по минимуму и только в первой половине дня., – утверждает Дианова.Специалист также рекомендует есть овощи и фрукты, однако нужно помнить об индивидуальной непереносимости того или иного продукта.(выпячивание стенки. –(молотая паста. –– советует медик.Диетолог напомнила, что острые блюда пожилым чаще всего противопоказаны, так как могут обострить заболевания желудка и поджелудочной железы.