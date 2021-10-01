Врач назвала запрещенные в пожилом возрасте продукты

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона людям в возрасте. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
– Чем старше человек, тем тяжелее его организму справляться с перевариванием пищи, – отмечает специалист.
По словам диетолога, пожилым стоит отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса. Дианова рекомендует готовить блюда самим.
Людям в возрасте, особенно страдающим от лишнего веса, гипертонии и диабета, стоит ограничить потребление красного мяса:
– Лучше включите в рацион больше рыбы и птицы. Они легче перевариваются, – добавляет врач.
В список ограничений диетолог внесла и консервы. Их лучше потреблять по минимуму и только в первой половине дня.
– Старайтесь есть меньше сладостей и сдобной выпечки, если в их составе есть пальмовое масло, а также большое содержание трансжиров и сахара. Включите в свой рацион цельнозерновой хлеб, – утверждает Дианова.
Специалист также рекомендует есть овощи и фрукты, однако нужно помнить об индивидуальной непереносимости того или иного продукта.
– Орехи и семена противопоказаны тем, у кого есть дивертикулы (выпячивание стенки. – Прим. ред.) в кишечнике. Если человек не знает о состоянии кишечника и не хочет делать колоноскопию, лучше отдайте предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей (молотая паста. – Прим. ред.), – советует медик.
Диетолог напомнила, что острые блюда пожилым чаще всего противопоказаны, так как могут обострить заболевания желудка и поджелудочной железы.