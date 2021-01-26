Перепады температур, а также теплая зимняя погода, сопровождающаяся низким давлением, может вызывать сонливость, апатию и сказываться на работоспособности, сообщает Lenta.ru.
Как этого избежать, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам медика, нужно чаще и больше гулять на свежем воздухе и добавить в свой режим физические нагрузки. К примеру, с утра можно потанцевать под любимую музыку или сделать несколько простых упражнений.
Врач объяснила, что главные причины сонливости – недостаточное количество свежего воздуха, малоподвижный и сидячий образ жизни, низкая физическая активность. Иногда влияет еще и неправильный режим сна.
Она также отметила, что чем старше люди, тем сложнее они реагируют на погодные изменения. Метеоскачки плохо переносят и люди с низким артериальным давлением.
Фото: pixabay.com
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Врач назвала способы борьбы с сонливостью
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