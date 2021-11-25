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Врач назвала главные признаки хронического стресса

Врач общей практики и диетолог Екатерина Толстикова во время беседы с блогером и журналистом Раминой Эсхакзай объяснила, по каким признакам можно определить хронический стресс. 


Самым главным симптомом она назвала постоянную усталость:

– Человек может чувствовать усталость даже сразу после утреннего пробуждения. Он может высыпаться, но при этом не чувствовать себя отдохнувшим, – пояснила она. 

О хроническом стрессе, как уточнила Толстикова, говорят также изменения во внешности:

– Речь идет про отечность, избыточный вес, выпадение волос, ухудшение качества ногтевой пластины. Высокий уровень гормона кортизола и его выброс задерживают воду  – так масса тела становится больше. Это может привести и к нарушениям в работе других органов и систем, к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Вероятно также обострение ранее выявленных заболеваний. Возможны и последствия для гормональной системы – нарушения половых или Т3 и Т4 гормонов, – объяснила специалист. 

Диетолог подчеркнула, что последствиями хронического стресса для женского организма часто являются нарушения менструального цикла и даже невозможность забеременеть. 

– Не разобравшись в полной картине, человек приходит к доктору, видит гормональные изменения и начинает их корректировать К сожалению, это симптомы, которые могут под воздействием препарата уйти на какое-то время, а потом вернуться, если человек не поменяет образ жизни, – добавила медик. 

Специалист добавила, что стресс в целом негативно влияет на иммунную систему: при регулярных переживаниях организм подвержен любым заболеваниям. 

Фото: pixabay.com
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