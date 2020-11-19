Гастроэнтеролог клиники Майо, доктор Майкл Уоллес рассказал о достижениях в области скрининга и выявления рака поджелудочной железы. В том числе он отметил, что диагностировать данное заболевание на ранней стадии можно благодаря всего лишь одному признаку, сообщает RG.RU.
В настоящее время медики могут выявлять кисты поджелудочной железы, небольшие мешкообразные карманы с жидкостью, которые также способны повышать риск развития онкологии. Все это благодаря технологии МРТ.
При этом, как рассказал врач, есть "подсказка", с помощью которой медики могут обнаружить злокачественную опухоль на ранней стадии. Речь идет о диагнозе "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.
– То есть диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет, – добавил Уоллес.
Фото: pixabay.com
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Врач назвал верный признак рака поджелудочной железы на ранней стадии
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