Врач назвал способы борьбы с осенней хандрой

Врач-терапевт Михаил Гумалевский рассказал, как избавиться от сезонной хандры, пишет "Газета.Ru".
По словам медика, нужно принимать витамины и есть полезные сезонные продукты, не забывать о физических нагрузках.
– Заниматься спортом нужно минимум 2–3 раза в неделю по 1–1,5 часа. Это позволит держать организм в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Очень важен и правильный режим сна. Следует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. У взрослого человека сон должен быть не менее 8 часов в сутки, – объяснил терапевт.
Он рекомендует отказаться от кофе и спиртного, чтобы не допустить истощения системы детоксикации организма.