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  2. Врач назвал способы борьбы с осенней хандрой

Врач назвал способы борьбы с осенней хандрой

Врач-терапевт Михаил Гумалевский рассказал, как избавиться от сезонной хандры, пишет "Газета.Ru".


По словам медика, нужно принимать витамины и есть полезные сезонные продукты, не забывать о физических нагрузках. 

– Заниматься спортом нужно минимум 2–3 раза в неделю по 1–1,5 часа. Это позволит держать организм в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Очень важен и правильный режим сна. Следует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. У взрослого человека сон должен быть не менее 8 часов в сутки, – объяснил терапевт. 

Он рекомендует отказаться от кофе и спиртного, чтобы не допустить истощения системы детоксикации организма.
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