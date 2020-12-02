Врач назвал самые опасные дни для больных COVID-19

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Он уверен, что особое внимание следует уделять заболевшему на 9–10-й день, когда появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром. Медик отметил, что это связано с гиперреакцией иммунной системы.– поделился врач из Украины.Он также заметил, что на второй неделе у пациента могут наблюдаться новые иммунологические изменения в крови и рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.