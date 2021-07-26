Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, какое обезболивающее является наиболее безопасным препаратом.
Фото: pixabay.com
– Зачастую люди в качестве обезболивающих принимают нестероидные противовоспалительные препараты. К таковым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и еще несколько. Но не все знают, что они могут быть им противопоказаны, – уточняет специалист.
По словам Мясникова, некоторые обезболивающие препараты могут вызвать гипертонию, инфаркты, инсульты или ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний.
– Особенно они опасны для людей старше 60 лет, – подчеркнул медик.
В качестве безопасного нестероидного препарата телеведущий порекомендовал принимать парацетамол:
– У него нет побочной реакции для сердца и желудочно-кишечного тракта. Так что если необходимо обезболивающее на постоянной основе – принимайте парацетамол.
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Врач назвал самое безопасное обезболивающее
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